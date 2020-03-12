Подмосковный Хатико сторожит памятник погибшим хозяевам более 15 лет

В Московской области пес более 15 лет сторожит памятник, установленный на месте аварии, в результате которой погибли его хозяева. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

По словам местных жителей, автокатастрофа произошла в 2004 году на трассе в городском округе Черноголовка. С этого момента пес постоянно дежурит у памятника, словно ждет возвращения хозяев. Родственники погибших не захотели забирать собаку и привязали животное к памятнику. После этого привязанный пес неделю просидел на месте, а когда его отвязали, он никуда не ушел.

«У собаки очень грустные и пугливые глаза... Она не доверяет людям, отходит в сторону, лает», — рассказала москвичка.

Местные жители периодически подкармливают пса и даже построили для него две утепленные будки.

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