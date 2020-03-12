В Кремле не намерены отменять Парад Победы из-за коронавируса

В Москве не намерена отменять Парад в честь 75-летия Победы 9 мая из-за угрозы распостранения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такая возможность пока не рассматривается.

Песков отметил, что подготовка к параду продолжается.

«Следим за ситуацией», — сказал Песков.

Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам, в том числе президентам Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидерам ряда стран СНГ.

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