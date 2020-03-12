Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве

В последнее время в Москве наблюдается нашествие енотов, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

По его словам, в Центре реабилитации диких животных за последние три года оказалось десять енотов.

«Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие», — заявил Бурмистров. Именно тогда еноты были популярны: их часто заводили контактные зоопарки, и покупали домой люди.

Специалист обратил внимание на то, что енот родом из США, ареал России ему чужд, но за последние 10 лет эти животные стали встречаться в лесах на юге страны. В Москве в мороз в лесу енот не выживает, рассказал Бурмистров, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки.

«Дальше енотов будет больше», — заключил эксперт.