Под Одессой мужчина убил девушку во время секса

В Одесской области мужчина убил 20-летнюю девушку за то, что она посмеялась над ним во время секса, сообщает местная Национальная полиция.

После насмешки девушки мужчина ударил ее по голове, из-за чего она скончалась. После этого подозреваемый попытался сжечь тело в подвале, но был задержан полицией.

Возбуждено уголовное дело.

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