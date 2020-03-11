Под Одессой мужчина убил девушку во время секса
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В Одесской области мужчина убил 20-летнюю девушку за то, что она посмеялась над ним во время секса, сообщает местная Национальная полиция.
После насмешки девушки мужчина ударил ее по голове, из-за чего она скончалась. После этого подозреваемый попытался сжечь тело в подвале, но был задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело.
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