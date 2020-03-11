Мишустин выбрал новых заместителей министра просвещения РФ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о назначении новых замглавы Минпросвещения страны. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что премьер-министр назначил на должность заместителя главы ведомства Дениса Грибова и Дмитрия Глушко.
Также в министерстве появились два новых статс-секретаря-замминистра просвещения — Андрей Корнеев и Алексей Херсонцев.
Распоряжения датированы 9 марта.
Ранее Мишустин назначил на пост заместителя министра финансов Тимура Максимова.
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