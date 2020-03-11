В Магнитогорске 17-летний школьник умер на уроке

В Магнитогорске во время урока в школе умер 17-летний подросток. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Челябинской области.

Отмечается, что следователи не обнаружили на теле юноши признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

СК по факту произошедшего начал проверку.

По предварительным данным, подросток почувствовал себя плохо во время урока.

Выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Магнитогорске второклассник умер во время урока

— В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры

— Восьмилетний российский школьник умер во время урока физкультуры