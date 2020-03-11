Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус, сообщает «Би-би-си».

Она сообщила, что служба общественного здравоохранения начала отслеживать людей, с которыми у нее были контакты.

62-летняя Доррис отметила, что переживает за свою 82-летнюю мать, с которой она общалась после заражения.

Отмечается, что Доррис 5 марта присутствовала на приеме в резиденции британского премьера Бориса Джонсона, а плохо почувствовала себя на следующий день.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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