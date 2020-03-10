Подземный город с картошкой обнаружили в Калужской области

Врио городского головы города Калуга Дмитрий Денисов заявил, что в регионе районе в Турынино-2 когда-то был подземный город с картошкой. Об этом пишет Kaluga News.

Такое заявление он сделал после того, как в Турынино-2 на месте сгоревших сараев планировали возвести детскую площадку и построить небольшую парковку.

Однако Денисов рассказал, что получил представление из прокуратуры, в котором говорится об опасности этого места.

«Помимо того, что там сараи сгорели, там погреба такие. Там практически целый подземный город в свое время был с картошкой»,— заявил он.

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