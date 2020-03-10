Словения сообщает о 31 случае заражения коронавирусом

Правительство Словении сообщает о 31 подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа, соответствующее заявление опубликовано на странице кабинета министров страны в Twitter.

Всего в Словении выявлен 31 инфицированный, из них 14 человек заразились на территории страны, остальные – за рубежом, говорится в сообщении. Отмечается, что было проведено 1643 проверки на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 116 тысяч человек, умерли — 4084 человек.

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