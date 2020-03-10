Клещи проснулись в Москве

В Москве из-за теплой погоды пробуждаются не только птицы, первоцветы, но и клещи. Об этом сообщили РИА «Новости» в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.

Как отмечает департамент, в столице уже замечена активность переносчиков опасных инфекционных заболеваний — клещей.

В связи с этим было решено провести профилактическую работу. В частности, на детских и спортивных площадках скосят траву, проведут инструктаж жителей и гостей города и не только.

Также в пресс-службе заявили, что не стоит недооценивать укуса клеща, так как паразиты переносят опасные заболевания, среди которых: энцефалит, сыпной тиф, боррелиоз и геморрагическая лихорадка.

«Если клещ все же укусил, немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт города Москвы», — призвали в департаменте.

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