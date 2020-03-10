ФРГ направила запрос в РФ в связи с убийством нацистами 200 детей в Ейске

Германия направила запрос в Россию в связи с преступлениями нацистов в Ейске в годы Второй мировой войны, в том числе о доказательствах причастности к ним бывшего нациста Гельмута Оберлендера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего прокурора, заместителя главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томаса Вилла.

Вилл отметил, что в настоящее время Берлин не располагает доказательствами относительно причастности Оберленда к убийствам, совершенным на Кубани в годы войны.

«Факт российского расследования преступления в Ейске заставил нас самих снова разобраться в этом вопросе», — добавил он.

Вилл также отметил, что в управлении знают об убийстве нацистами более 200 сирот в Ейске. По их данным, эти злодеяния совершило подразделение 10А группы развертывания D СД (вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС).

Он отметил, что эти подразделения были очень многоичисленными, поэтому нужны доказательства о присутствии Оберлендера в Ейске.

По его словам, немецкие следователи уже изучили «документы из Канады, в том числе канадские судебные решения высшей инстанции, которые также не дали нам никакой дополнительной информации».

Проверка дела об убийстве сирот в Ейске в ФРГ пока не завершена, ожидает ответ от России.

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