В мае россиян ждут длинные праздничные выходные

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в мае в праздники Дня весны и труда и Дня Победы россиян ждут длинные выходные, пишет »Известия».

Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 11 мая. Также Шкловец рассказал, что 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращается на один час.

6 мая не будет сокращенным, потому что это не предпраздничный день. Работодатели могут самостоятельно объявить выходной, но такое решение может отразиться на зарплате.