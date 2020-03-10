В Британии ученые предлагают заразить добровольцев для разработки вакцины от коронавируса

В Великобритании ученые предлагают добровольцам деньги для заражения коронавирусом, чтобы разработать вакцину от Covid-2019. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поиском вакцины занимается компания Hvivo, ей принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона.

Исследователи предлагают 24-м добровольцам по $4,5 тыс. Им введут менее опасные штаммы вируса 0C43 и 229E, после чего они будут на 14-дневном карантине.

За этот период ученые будут следить за пациентами. Самые эффективные из протестированных вакцин и лекарств введут заразившимся Covid-2019.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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