Пьяный москвич попрыгал на крыше полицейской машины и ударил человека

В Москве 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения залез на крышу полицейского автомобиля и ударил правоохранителя. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Инцидент произошел 8 марта на улице Большая Дмитровка. Парень забрался на крышу автомобиля, после чего стал прыгать на ней. Когда 34-летний сотрудник правоохранительных органов попытался его остановить, москвич ударил его ногой по лицу.

В результате случившегося полицейский получил закрытый перелом носа.

В настоящее время по факту инцидента производится проверка. Других подробностей произошедшего пока нет.

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