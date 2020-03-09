В Грузии 15 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав республики.

Как отмечается, в настоящее время 51 человек находятся на наблюдением врачей, еще 141 — на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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