Нарушение карантина может повлечь уголовное наказание сроком до пяти лет

Максимальное наказание за нарушение карантина, повлекшее смерть человека, достигает пять лет лишения свободы, предупреждает столичный департамент здравоохранения.

Департамент поясняет, что 31 января правительство внесло коронавирус в список опасных для окружающих заболеваний, поэтому нарушение антивирусных мер влечет уголовную ответственность.

Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Среди перечисленных мер самоизоляция вернувшихся россиян, требование к работодателям измерять температуру сотрудникам, обязательное измерение температуры в школах и детских садах, помощь заболевшим на дому и прочие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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