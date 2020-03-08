В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.

В частности, эксперты обратили внимание на то, что кокаин, детская моча, кунжутное масло и чеснок не помогут при заражении. Пребывание на холоде и использование электросушителей для рук также никак не защищает от коронавируса.

Кроме того, ВОЗ предостерегает от использования ультрафиолетовых ламп и обтираний спиртом для дезинфекции, так как подобные способы являются неэффективными и представляют опасность для кожи и слизистых.

Также эксперты напоминают о необходимости менять лицевые маски и избегать их повторного использования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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