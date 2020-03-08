В Египте мужчина умер, упав с пирамиды

Египтянин умер, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе. Об этом сообщают местные СМИ.

Высота пирамиды составляет 130 метров, молодой человек упал с высоты около 100 метров.

Сейчас прокуратура устанавливает личность погибшего.

Правоохранительные органы проверяют в том числе и версию самоубийства.