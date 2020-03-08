Жительница Омска прикрепила детские санки к машине и выронила ребенка на дорогу

Женщина прикрепила к автомобилю санки с ребенком и проехалась по дороге общего пользования, сообщает портал Om1.Ru со ссылкой на опубликованную в социальных сетях видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что внедорожник едет по дороге с закрепленными санками, в которых сидит ребенок. В один момент ребенок выпадет из санок на автомобильную дорогу, однако водитель следующей за внедорожником машины успевает вовремя затормозить.

Видеозапись была опубликована в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» с подписью «Отец года». Пользователи в комментариях заметили, что за рулем автомобиля находится женщина.

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