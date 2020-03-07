В Бурятии мужчина несколько лет насиловал психически нездоровую девочку

В Бурятии суд приговорил к 17 годам колонии 52-летнего мужчину за то, что он на протяжении нескольких лет насиловал психически нездоровую дочку сожительницы, передает пресс-служба Мухоршибирского районного суда в Бурятии.

Как сообщается, потерпевшая «не могла дать ему отпор не только в силу возраста (13 лет), но и в силу состояния психического здоровья».

По информации суда, мать девочки знала о происходящем, но молчала, потому что боялась сожителя. Женщину лишили родительских прав.

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