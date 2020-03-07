В Москве продавщица скрылась с полученными по ошибке двумя миллионами рублей

Столичная полиция разыскивает продавщицу, которая по ошибке получила почти 2 млн рублей аванса и скрылась с деньгами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЦАО столичного главка МВД.

В отдел полиции Тверского района обратился работодатель с заявлением о хищении. По его словам, с октября 2019 женщина работала заведующей отдела молодежной и детской одежды с окладом 23 тысячи рублей.

«При исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей», — заявила пресс-служба.

После этого женщина перестала отвечать на телефонные звонки и выходить на связь.

Полиция проводит проверку.

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