В Испании задержали почти 90 человек за ввоз мигрантов и контрабанду наркотиков

Гражданская гвардия Испании задержала около 90 человек, причастных к группировке, которая занималась незаконным ввозом мигрантов в страну и контрабандой гашиша. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Злоумышленников задержали в ходе операции «Жемчужина».

Группировка завозила при помощи моторных лодок нелегальных мигрантов и наркотики в прибрежные районы автономного сообщества Андалусия из марокканской Сеуты.

В общей сложности задержаны 89 человек, в отношении еще 39 ведется расследование в провинциях Кадис, Малага и Сеута за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, принадлежность к преступной организации, совершенные против прав иностранных граждан, контрабанду, воровство и угон транспортного средства, подделку документов и незаконное хранение оружия.

По данным гражданской гвардии Испании, платили около €5 тыс. за перевозку.

Правоохранителям удалось насчитать 11 случаев ввоза мигрантов, число которых составило 269 человек. Также в страну было перевезено более 10 тыс. килограммов гашиша.

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