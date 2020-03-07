На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера «Grand Princess», пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Украины.
Как отметили в ведомстве, украинское генконсульство в Сан-Франциско выясняет, есть ли среди украинцев зараженные коронавирусом.
Лайнер «Grand Princess» в настоящее время пришвартован у берегов Северной Калифорнии, на его борту — 3500 человек из 54 стран.
Вертолет береговой охраны США доставил на борт судна тесты на определение COVID-19.
В МИД Украины отметили, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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