Депутаты Украины обвинили Рябошапку в развале системы прокуратуры в стране

В Верховной раде главу Генпрокуратуры Украины Руслана Рябошапку обвинили в развале прокурорской системе в стране. С соответствующим заявлением выступил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Его слова были опубликованы на официальном сайте политсилы.

Депутат отметил, что партия поддержала идею отставки генпрокурора подписями и голосованием. По его мнению, предложенная Рябошапкой реформа была неэффективной и «привела к тому, что тысячи и тысячи профессионалов оказались на улице».

«То, что произошло за те месяцы, когда Рябошапка возглавлял прокуратуру, — это фактически ее уничтожение как института», — заявил Медведчук.

Он указал на важность борьбы с коррупцией, со служебными злоупотреблениями, а также подчеркнул, что новому руководителю необходимо восстановить «авторитет прокуратуры и ее кадровый профессиональный потенциал».

5 марта 2020 года Верховная рада проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку.

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