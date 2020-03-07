Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Коста-Рике

Власти Косту-Рики сообщили о первом случае заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Даниэль Салас.

Онлайн-трансляция мероприятия велась на Youtube-канале Noticias Repretel.

Так в числе зараженных оказалась 49-летняя гражданка США, которая прилетела в Коста-Рику 1 марта из Нью-Йорка. Вместе с ней находился ее муж.

Стало известно, что в Нью-Йорке она имела контакт с человеком, который также был заражен коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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