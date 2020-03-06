В Петербурге после падения с 20 этажа насмерть разбился ребенок

В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик насмерть разбился в результате падения из окна квартиры, расположенной на 20 этаже жилого дома. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как стало известно, инцидент случился на улице Оптиков в Приморском районе города.

По имеющейся информации, 39-летняя мать ребенка отвела сына из школы до подъезда дома, послала его переодеваться, а сама в это время дожидалась его на улице. Женщина должна была проводить ребенка на тренировку по дзюдо.

Согласно неустановленным причинам, мальчик зашел в подъезд, после чего выпал из окна квартиры, которую арендует семья. Он получил травмы и умер в карете скорой помощи.

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