Шесть новых случаев коронавируса выявили в России

В России зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Как рассказали в штабе, пять случаев вируса обнаружили у людей в Москве и один зафиксирован в Нижнем Новгороде. Отмечается, что все случаи вируса в России были «завезены» из Италии.

Врачи оценивают состояние заболевших как удовлетворительное. Их заболевание протекает в легкой форме.

Ранее в России были диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

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