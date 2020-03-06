Новосибирский приют попросил не собирать деньги для животных с помощью интимных фотографий

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Руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алена Святова не поддержала идею 19-летней студентки из Новосибирска, пообещавшей отправлять свои интимные фотографии в обмен на помощь приютам для бездомных животных.

«Тут двоякая ситуация. С одной стороны, она имеет это делать, ведь цель-то благородная, скажем так. Но для многих — это неприемлемо. Кроме того, она будущий детский врач», — сказала Святова в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что приюты не хотят ассоциировать себя с данной акцией, в том числе из-за реакции общества.

«Нужно учитывать, что далеко не все поймут эту акцию. Начнут ассоциировать приют с порно, а приют — это же совсем про другое история. Начнется отток благотворителей, потому что многие посчитают это аморальным», — объяснила руководитель приюта.

При этом собеседница издания заметила, что общественное мнение еще может измениться.

«Одна из моих знакомых сказала, что, если бы в любой из наших приютов эта акция собрала 43 миллиона, все бы дружно изменили свое мнение. Если бы она молча провела эту акцию, провела и передала деньги в приют, то никто бы не отказался, поверьте», — добавила женщина.

Опубликовавшая объявление о продаже интимных фотографий девушка объяснила «Газете.Ru», что надеется таким образом помочь бездомным животным.

«Я с самого детства помогаю больным животным. К сожалению, я мало зарабатываю, но желания помогать у меня меньше не становится. Я красивая и готова делиться своей красотой с окружающими. Но руководство приютов обещало на меня обещало написать заявление в полицию. Для меня такая реакция удивительна», — сказала Анастасия Макарова.

По ее мнению, приюты изменят свое отношение после того, как «увидят реальный денежный результат».

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