На побережье Адриатики в Хорватии открыли бюст Гагарина

В городе Риека на адриатическом побережье Хорватии торжественно открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Россотрудничества в стране Наталью Якимчук.

Уточняется, что бюст скульптора Алексея Леонова Героя Советского союза и первого космонавта открыт в «Парке героев».

По словам Якимчук, скульптура предоставлена благотворительным фондом «Диалог культур — единый мир» и передана в дар городу Риеке российским посольством и представительством Россотрудничества в Хорватии.