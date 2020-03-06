Причиной избиения шестиклассницы в Братске стала ссора между подругами

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Избиению шестиклассницы в Братске предшествовала ссора девочки со своей подругой. Об этом «Газете.Ru» рассказала одноклассница пострадавшей.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как подросток избивает и унижает девочку, а затем заламывает ей руку.

По словам одноклассницы избитой, таким образом школьники решили отомстить девочке за то, что она оскорбляла одну из учениц.

«Избиение произошло из-за того, что девочки сильно поссорились. Никто не знает почему, но в прошлом они очень хорошо общались. После ссоры [пострадавшая девочка] начала оставлять комментарии не самые приятные под фотографиями. Подруге эти комментарии надоели, и она попросила своего знакомого избить ее, чтобы отомстить», — объяснила школьница.

Она добавила, что руководство школы знает об инциденте. Роликом также заинтересовались в полиции. В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что пострадавшая девочка обратилась в больницу с ушибом локтя.

В настоящее время полицейские опрашивают всех участников конфликта, проводится проверка.

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