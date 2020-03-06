В Гватемале объявлен режим ЧС из-за коронавируса, несмотря на отсутсвие заражений в стране

Президент республики Гватемала Алехандро Джамматтеи сообщил, что власти объявляют в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На заседании совета министров мы решили объявить режим ЧС на всей территории страны, указ вступает в силу немедленно после опубликования», — заявил он.

Джамматтеи добавил, что в Гватемале будут усилены меры контроля на границах. При этом он отметил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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