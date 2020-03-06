Во Франции коронавирус выявили у парламентария

Во Франции коронавирусом заразился депутат французской Национальной ассамблеи парламента. Об этом сообщает радио France Bleu со ссылкой на спикера Ришара Феррана.

До этого стало известно, что парламентарий от партии «Республиканцы» от региона Эльзас 68-летний Жан-Люк Рейцер был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уточняется, что он находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

Последний раз депутат присутствовал на собрании парламента 25 февраля.

Кроме того, коронавирус был выявлен у сотрудника парламентского буфета. Он находится на домашнем карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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