В США заявили о нехватке тестов на коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс заявил о нехватке тестов на коронавирус, передает Reuters.

«У нас сейчас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем», — сказал Пенс.

Он заявил, что тесты были отправлены на круизный лайнер у побережья Калифорнии.

«Поскольку все больше американцев проявляют интерес или испытывают из-за этой ситуации беспокойство, мы хотим убедиться, что у всех будет доступ к тесту на коронавирус», — сказал Пенс.

Отмечается, что он посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.

Ранее власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение в штате из-за коронавируса.