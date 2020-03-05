В США заявили о нехватке тестов на коронавирус
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Вице-президент США Майк Пенс заявил о нехватке тестов на коронавирус, передает Reuters.
«У нас сейчас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем», — сказал Пенс.
Он заявил, что тесты были отправлены на круизный лайнер у побережья Калифорнии.
«Поскольку все больше американцев проявляют интерес или испытывают из-за этой ситуации беспокойство, мы хотим убедиться, что у всех будет доступ к тесту на коронавирус», — сказал Пенс.
Отмечается, что он посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.
Ранее власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение в штате из-за коронавируса.