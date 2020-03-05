В Татарстане злоумышленников будут судить за издевательства над приемными детьми

В Татарстане 38-летнего и 40-летнего мужчин будут судить за то, что они несколько лет издевались над приемными детьми и убили одного из них, сообщает СУ СКР по республике.

В марте 2016 года двое мужчин взяли под опеку четырех детей в возрасте от четырех до восьми лет. Они систематически избивали детей и издевались над ними.

«В июле 2018 года, узнав, что четверо приемных детей без спроса выпили сок, мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на 4 части и заставил детей съесть ее», — говорится в материалах дела.

Сожительница одного из мужчин, находясь в бане с семилетней девочкой, облила ее кипятком, из-за чего ребенок получил ожог 20% тела.

4 августа 2019 года мужчина сделал замечание ребенку, потому что та кидала песок на одежду. Когда девочка не услышала его слова, злоумышленник избил ее. Она скончалась в тот же день от закрытой травмы головы.

Следствие считает, что собрало достаточно материалов по делу. Документы переданы в суд.

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