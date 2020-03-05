В Одессе в храме подрались священники и прихожане
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В одесском храме Рождества Христова произошла массовая драка с участием священников и прихожан. Видео опубликовало издание «Трасса-95» на YouTube.
На кадрах видно, что прихожане начали драку, из-за чего минимум двое батюшек оказались на полу.
Как пишет издание, конфликт случился между представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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