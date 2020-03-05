Вильфанд раскритиковал прогноз о «малиновом» лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал долгосрочный прогноз на лето, которое в центре погоды «Фобос» назвали «малиновым». По его словам, для таких заявлений нужно иметь по меньшей мере связь с космосом. Об этом синоптик заявил «Газете.Ru».

«Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова. В таких формулировках от Гидрометцентра вы точно не услышите прогноз погоды. Так, топнув ногой, сказать, что лето будет прекрасным, нам не удастся. Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу – нет таких людей. Не везет Гидрометцентру», — высказался Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз центра «Фобос» не основывается на научных данных.

«В нашей стране каждый человек имеет возможность высказать свою позицию по погоде. Но автор методики должен на что-то ссылаться, какие-либо конкретные цифры, хотя бы объяснять методологию прогнозирования, прежде чем заявлять, что погода будет «классной». Тогда действительно можно было бы что-то обсуждать», — подчеркнул он.

Синоптик пообещал, что до конца марта Гидрометцентр обязательно предоставит свой прогноз погоды на летний период. Тем не менее вероятность того, что он сбудется, составляет всего 65%, подчеркнул Вильфанд.

«Долгосрочные прогнозы делаются с вероятностью в 50%. Все остальное – это только шум. Мы опубликуем прогноз на длительный период с апреля по сентябрь только ближе к концу марта. При этом в обязательном порядке укажем, что все еще может измениться. Заранее известно, что около 35% составляет вероятность ошибки», — заключил собеседник издания.

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