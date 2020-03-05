Россия построит заводы по переработке мусора в Арктике
close
Россия построит современные мусороперерабатывающие комплексы в Арктике, сообщается в документе об основах государственной политики России в Арктике до 2035 года.
«Развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов», — говорится в тексте.
Более того, Россия продолжит ликвидировать в Арктике накопленный ущерб экологии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия создала в Арктике группировку войск для обеспечения безопасности
— Конфликта не будет: как США соперничают с Россией в Арктике