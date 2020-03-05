Россия построит заводы по переработке мусора в Арктике

Россия построит современные мусороперерабатывающие комплексы в Арктике, сообщается в документе об основах государственной политики России в Арктике до 2035 года.

«Развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов», — говорится в тексте.

Более того, Россия продолжит ликвидировать в Арктике накопленный ущерб экологии.

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