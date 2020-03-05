Американка по ошибке два года ухаживала за пластиковым растением

В США домохозяйка Сили Уилкс два года ухаживала за суккулентом, пока не обнаружила, что растение не настоящее, сообщает Vice.

Женщина поливала цветок, и выкладывала его фотографии в соцсетях, восхищаясь красотой и «совершенством» зеленого растения. Она не разрешала никому поливать его, так как у нее был собственный график полива.

Однако позже женщина опубликовала в Facebook пост, где призналась, что при попытке пересадить растение поняла, что оно не настоящее. Уилкс заявила, что нашла симпатичный горшок, но вытащив растение, поняла, что песок приклеен к пенопласту. Женщина написала, что разочарована, так как последние два года жила «во лжи».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американка разбогатела из-за ошибки банка