На Сахалине начались учения по профилактике коронавируса

На Сахалине местные жители приступили к учениям по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в мероприятиях, которые начались в 15.00 (7.00 мск) в аэропорту Южно-Сахалинска, участвуют свыше 100 человек.

В учениях задействованы специалисты регионального Минздрава, Роспотребнадзора, волонтеры-медики, работники аэропорта Южно-Сахалинска и сотрудники экстренных служб региона.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проводить подобные мероприятия регулярно до тех пор, пока угроза проникновения и распространения коронавируса полностью не исчезнет.

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