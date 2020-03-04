В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики коронавируса

Белоруссия разработала свою тест-систему для выявления коронавируса нового типа, заявил директор белорусского Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов в интервью агентству «БелТА».

Работа над созданием тест-системы началась сразу после начала распространения вируса в Китае, отметил Горбунов. Он добавил, что в разработке использовались данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшей специфическую последовательность нуклеотидов, позволяющую синтезировать праймеры для диагностики коронавируса.

В настоящее время в Белоруссии используются также российская тест-система и система ВОЗ, подчеркнул Горбунов. Он пояснил, что положительные результаты перепроверяются на всех трех.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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