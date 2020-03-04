Житель Ленобласти получил пожизненный срок за тройное убийство

Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному заключению ранее судимого мужчину, убившего троих из-за оскорбления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления СКР.

Суд установил, что 8 декабря несколько человек находились в гостях у пожилого мужчины, проживающего в частном доме в деревне Косково. Компания вместе расписала спиртные напитки.

Произошел конфликт и 36-летний гость набросился с ножом на присутствующих. В результате хозяин дома, 58-летняя женщина и 55-летний мужчина скончались на месте от ножевых ранений.

По данный СКР, мотивом преступления послужило грубое оскорбление, которое высказал хозяин дома в адрес гостя.

Ранее обвиняемый был судим и отбывал длительный срок за убийство.