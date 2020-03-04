Экс-замминистра приговорен к пяти годам колонии за взятку в Тверской области
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Бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Установлено, что Ильин лично получил взятку в размере 500 тысяч рублей в январе 2017 года. Он был задержан с поличным в момент получения средств.
Суд признал бывшего замминистра виновным, он приговорен к пяти годам колонии строгого режима, отмечается в сообщении СК.
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