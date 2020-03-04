Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает Ansa.

Отмечается, что образовательные учреждения временно прекратят свою работу 5 марта.

По последним данным в Италии погибли от коронавируса 79 человек, всего зарезавшихся 2263, а вылечившихся 160.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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