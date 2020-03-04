Подверженным стрессу россиянам посоветовали не читать новости о коронавирусе

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В центре психиатрии и наркологии имени Сербского посоветовали подверженным депрессии гражданам не читать новости о коронавирусе.

Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи учреждения Анна Портнова.

«Людям с нестабильной нервной системой проще вообще не читать новости и не переживать. Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения — довольно серьезная вещь», — сказала специалист.

Угнетающая новостная повестка может довести человека до «пика панической атаки», уверяет член Российского общества психиатров (РОП) Алексей Абрамов.

«Человек может быть абсолютно здоровым, но на фоне тревоги его давление все равно повысится. Это провоцирует сердечный приступ, а он уже может закончиться либо инфарктом миокарда, либо инсультом», — предупредил психиатр.

По его словам, в группу риска входят люди, которые находятся в состоянии стресса или предрасположены к тревоге, а также пожилые граждане.

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