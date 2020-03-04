Глава Минпромторга Ирана заболел коронавирусом
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Министр промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом, передает агентство »Анадолу» со ссылкой на иранские власти.
До Рахмани заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.
По данным министерства здравоохранения республики, всего заболели 2336, умерли — 77 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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