Глава Минпромторга Ирана заболел коронавирусом

Министр промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом, передает агентство »Анадолу» со ссылкой на иранские власти.

До Рахмани заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.

По данным министерства здравоохранения республики, всего заболели 2336, умерли — 77 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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