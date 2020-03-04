Главврач Домодедовской больницы опроверг информацию о побеге пациента

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов опроверг информацию СМИ о побеге из медучреждения пациента с симптомами коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время все пациенты «на месте». Владимир Вороницын, у которого предполагается наличие коронавируса, также лежит в больнице в настоящее время.

Осипов отметил, что мужчина не сбегал.

«Все проходят лечение по поводу вирусной инфекции, ни одного подтверждения, ни у одного пациента коронавирусной инфекции нет», — подчеркнул главврач.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в подмосковном Домодедово сбежавшего из больницы 31-летнего мужчину, у которого были симптомы коронавируса.

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