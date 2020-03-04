«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не рассмотрел иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте. При этом крушение самолета А321 «Когалымавиа» до сих пор считается не терактом, а аварией, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, суд рассмотрел на одном заседании несколько исков. Первые от около 30 семей погибших россиян с требование выплатить компенсацию по $3 млн на погибшего. Вторая серия исков была подана к экс-премьеру Египта и трем его подчиненным.

Как отмечается, суд признал «незаконное вмешательство» в полет самолета неких лиц, однако претензии к чиновникам, которые, по мнению заявителей, позволили террористам пронести бомбу на борт воздушного судна, были отклонены.

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», погибли все 224 человека, находившихся на борту. Спустя две недели после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на борту самолета произошел теракт. Ответственность за взрыв СВУ взяли на себя боевики террористической группировки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

— Мемориал жертвам крушения А321 над Синаем установили в Петербурге