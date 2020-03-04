Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По крайней мере 22 человека скончались в результате сильных штормов и торнадо в американском штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей.

Из-за сильных штормов и возникшего атмосферного вихря пострадали многие здания и десятки тысяч людей остались без электричества.

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.

«Как бы трагично это ни было... мы уверены, что окружим этих людей заботой и сделаем все необходимое», — добавил губернатор Теннесси Билл Ли.

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