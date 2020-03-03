Немецкий круизный лайнер поставили на карантин в Норвегии из-за коронавируса

Норвежские власти поместили на карантин в порт Хёугесунн немецкий круизный лайнер Aida Aura из-за подозрения на новый коронавирус у двух пассажиров. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно поступившей информации, двое пассажиров из Германии до этого имели контакт с человеком, заразившимся коронавирусом.

Как стало известно, всего на борту судна находится 1,2 тысяч пассажиров.

Отмечается, что их и членов экипажа уже осмотрел норвежский врач. По предварительном данным, он не обнаружил у них признаков коронавируса.

Как уточняется, анализы сдали два пассажира.

Ранее круизный лайнер Diamond Princess был на карантине после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.