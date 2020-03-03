В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в силовых структурах.

«Да, проведен обыск», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Еще один источник подтвердил данную информацию. Он добавил, что обыск прошел в рамках расследования уголовного дела о незаконной организации азартных игр на территории города.

Данных о задержанных после оперативно-следственных мероприятий не поступало.

Официального подтверждения этой информации нет.